إزالة حالتي بناء مخالف في قرية شكشوك بالفيوم

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبشواي، برئاسة مراد مسعود، حملة لمنع انعقاد السوق الإسبوعي بالوحدة المحلية بطبهار ومنع أي تجمعات للبائعين وملاحقة المخالفين، وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالنصارية ومتابعة تنظيم المواطنين أثناء صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة بمكتب بريد أبو شنب ومكاتب بريد القري والمدينة.وتمكنت الحملة من إزالة حالتي بناء مخالف بالوحدة المحلية بشكشوك حالة على مساحة 1 قيراط وحالة على مساحة نصف قيراط إجمالي 262.5 م، وتم إجراء المزايدة العلنية بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمحلات تجارية مملوكة للوحدة المحلية بعد تعقيم القاعة وتخفيض عدد الحضور السماح للشخص صاحب المزاد فقط بالحضور مع مراعاة المسافات الآمنة والكمامات، بحضور المستشار مفوض الدولة، وشعبان عمر المدير المالي والادارى، ورمضان رزق مدير إدارة العقود، ومحمد سمير مدير الشئون القانونية ومجدي مدير إدارة صندوق الخدمات.