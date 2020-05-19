انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

أسعار الذهب في منتصف التعاملات

سعار الذهب في منتصف التعاملات

انخفاض في أسعار الذهب في منتصف التعاملات





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سجلتاليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، تراجعًا طفيفًا في منتصف التعاملات تأثرا بالبورصات العالمية.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بأالمحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا في منتصف التعاملات بقيمة ٣ جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت ٦٤٨ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٧٥٧ جنيهًا فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٨٦٥ جنيهًا للجرام.وأوضح نجيب، أن سعر الجنية الذهب سجل ٦٠٥٦ جنيهًا، فيما سجل السعر العالمي الأوقية ١٧٣٧ دولارًا.