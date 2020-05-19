انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:42 م
دعاء أبو العزمطباعة
سجلت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، تراجعًا طفيفًا في منتصف التعاملات تأثرا بالبورصات العالمية.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بأسعار الذهب في منتصف التعاملات المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت ٦٤٨ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٧٥٧ جنيهًا فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٨٦٥ جنيهًا للجرام.
وأوضح نجيب، أن سعر الجنية الذهب سجل ٦٠٥٦ جنيهًا، فيما سجل السعر العالمي الأوقية ١٧٣٧ دولارًا.
وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بأسعار الذهب في منتصف التعاملات المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.
انخفاض في أسعار الذهب في منتصف التعاملاتوقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضًا في منتصف التعاملات بقيمة ٣ جنيهات للعيار الواحد تأثرًا بالبورصات العالمية.
وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت ٦٤٨ جنيهًا للعيار ١٨ وسجل عيار ٢١ نحو ٧٥٧ جنيهًا فيما سجل عيار ٢٤ نحو ٨٦٥ جنيهًا للجرام.
وأوضح نجيب، أن سعر الجنية الذهب سجل ٦٠٥٦ جنيهًا، فيما سجل السعر العالمي الأوقية ١٧٣٧ دولارًا.