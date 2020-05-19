باكستان: مقتل 7 جنود من فيلق الحدود في بلوشستان

أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل 7 جنود من قوات "فيلق الحدود" شبه العسكرية، في حادثين إرهابيين منفصلين بإقليم (بلوشستان) جنوب غربي البلاد.وأوضحت الإدارة العامة للجيش الباكستاني- حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية، الثلاثاء، أن 6 جنود، وسائقًا مدنيًا لقوا مصرعهم في هجوم بعبوة ناسفة وقع في وقت متأخر ليل أمس في منطقة "ماخ" بإقليم بلوشستان استهدف مركبة تابعة لفيلق الحدود كانت عائدة إلى المعسكر الرئيسي بعد القيام بدورية روتينية.وفي حادث منفصل، لقي جندي آخر حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين بالقرب من منطقة كيش في بلوشستان.