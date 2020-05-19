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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يواصل تقديم برامجه على «يوتيوب»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:50 ص
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
جمال عاشور
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يواصل المركز القومي لثقافة الطفل، التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، تقديم برامجه وأنشطته الثقافية والفنية والترفيهية، برئاسة محمد نَاصف، على قناة المركز على «يوتيوب» للأسبوع الرابع من شهر رمضان، وذلك يوميًا من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً، ضمن فعاليات مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وتقدم القناة غدًا مجموعة متنوعة من البرامج منها مائة حكاية وحكاية "القط الأسود" تأليف الكاتبة أميمة عزالدين، رسوم الفنان محسن عبدالحفيظ، أداء صوتي هشام علوان، تنفيذ ميسرة خيري، يليه الحلقة الثامنة من فوازير "المسحراتي" فكرة وتمثيل إيمان صبري، تنفيذ ميسرة خيري، ثم ورشتنا من بيتنا "تفصيل شَنطة من الخيش والطباعة عليها" إعداد وتقديم منى متولي، تنفيذ ميسرة خيري، "في بيتنا طفل" إعداد وتقديم الباحث أحمد عبد العليم، تنفيذ مروة طلبة، يليه ورشتنا من بيتنا "إبرة وغرزة" تعليم الكُورشيه إعداد وتقديم كوثر فرج، تنفيذ ميسرة خيري، "معرض الفنان الصغير" تعليق الفنان أحمد عبد النعيم تنفيذ مروة طلبة.

وتستمر الفعاليات الأربعاء بعرض الحلقة التاسعة من "حكايات أبلة عطية" فكرة وتمثيل إيمان صبري، تنفيذ ميسرة خيري، يليه حكايات صافي "نظرية الذكاءات المتعددة" فكرة وأداء الدكتورة صفية إسماعيل تنفيذ مروة طلبة، ثم برنامج "من زمان" وحلقة عن الاحتفال بالعيد في مختلف العصور إعداد شيماء مصطفى، تقديم وتنفيذ ميسرة خيري، ثم الساحر إعداد وتقديم نبيل بركات، تصوير وتنفيذ محمد عادل، يليه بورشتنا من بيتنا "تفصيل شَنطة من الخيش والناصبيان" إعداد وتقديم منى متولي، تنفيذ ميسرة خيري، ويختتم اليوم بإبداعات الصغار "معرض رسوم" لطلبة مدرسة خاتم المرسلين إعداد أوجيني صبحي.

وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الخميس والبداية مع ورشتنا من بيتنا "معرض نتاج الورش" إعداد وتقديم وتنفيذ مروة طلبة، الحصة الرابعة من "حصة موسيقى"، تقديم وتنفيذ الموسيقار وائل عوض، ثم موكب الشهداء "الشهيد عصام الدالي"، إعداد وأداء الكاتب محمد الشافعي، تنفيذ ولاء محمد محمود، إبداعات الصغار "إلقاء قصيدة" الطفل سيف يسري من إدارة موهوبين السيدة زينب، وختامًا المخترع الصغير إشراف إنجي مدثر، تنفيذ ميسرة خيرى.

وأكد محمد ناصف، رئيس المركز أنه جاري الإعلان عن برنامج قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب خلال عيد الفطر.

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