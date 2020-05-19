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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتجاوز الـ 175100 حالة في ألمانيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:49 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجلت ألمانيا أكثر من 175100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص يراعي أحدث الأعداد في جميع ولايات البلاد.

وبحسب التقييم، توفى 7976شخصا، على الأقل، في أنحاء البلاد حتى الآن بسبب الفيروس.

يذكر أن عدد حالات الإصابة تجاوز 174700 حالة حتى صباح أمس، وكانت حالات الوفاة 7934 حالة.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني أمس الاثنين، فإن معدل استنساخ الفيروس تبلغ 91ر0، أي أن كل شخص مصاب يمكنه أنه يعدي أقل من شخص آخر في المتوسط.

وسجلت ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا عددا كبيرا من الحالات، إذ تجاوز عدد المصابين بها 45800 شخص، والوفيات 2306 حالة وفاة، على الأقل.

كما سجلت ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بغرب ألمانيا، أكثر من 36300 حالة إصابة و1511 وفاة، على الأقل.

وشهدت ولاية بادن-فورتمبرج، جنوبا، أكثر من 34 ألف حالة إصابة مؤكدة و1664 حالة وفاة، على الأقل.

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