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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنًا من الخليل والقدس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:49 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، 11 مواطنا من الخليل والبلدة القديمة، واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 مواطنين وداهم منازلهم وفتشها في باب حطة بالبلدة القديمة، كما استدعى اثنين لمراجعة مخابراتهما في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية" بالمدينة المقدسة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم فتى من محافظة الخليل، وداهمت منازل ذويهم وقامت بتفتيشها، واعتقلت مواطنا من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه بحثا عن نجل لاعتقاله، لكنها لم تجده، فاعتقلت والده.

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