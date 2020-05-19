برلين تسجل زيادة طفيفة في إصابات كورونا

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة برلين سجلت 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 600 شخص بعدما تعافى 5880 من أصل 6474 حالة إصابة بينما توفي 182 شخصا.وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المئات من الأشخاص تجمعوا الليلة الماضية في عدة مدن في ألمانيا للتظاهر ضد القيود الاحترازية التي تطبقها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.