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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يستعجل الحكومة في تنفيذ توصيات أهالي نجع حمادي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:39 ص
اللواء خالد خلف الله،
اللواء خالد خلف الله،
كريمة ابو زيد والسيد السعدنى
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طالب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الحكومة استعجال تنفيذ توصيات الاقتراحات برغبة المقدمة لعدد من الوزراء والخاصة بأهالي نجع حمادى والمتمثلة في مجال الصحة (تنفيذ عدد 2 مستشفى حميات، مستشفى العام المركزي وتحويل وحدة صحة الأسرة بقرية الرحمانية إلى مستشفى مركزى "ب" وإضافة قسم للغسيل الكلوي، نظرًا لعدم وجود أماكن للعلاج سوى الوحدة الصحية إلى ذهابهم إلى المحافظات المجاورة الأمر الذي يرهقهم ماديًا ومعنويًا ويؤدّي إلى حالات وفاة كثيرة أثناء عملية النقل.

أضاف خلف الله أن محافظة قنا تعاني أيضًا، من عدم وجود كليات تابعة لجامعة الأزهر (طب - تجارة – صيدلة – أسنان – زراعة – أصول دين – شريعة – قانون) الأمر الذي يؤدى إلى ذهاب الطلاب إلى القاهرة وأسيوط، في حين أنه يوجد قطعة أرض مساحتها 100 فدان ملك جامعة الأزهر تقع بجوار جامعة جنوب الوادى يمكن استغلالها لإنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة قنا.

وتابع النائب البرلماني أن قنا من محافظات جنوب الوادى ويتوافر بها قدر لا يستهان به من المقومات الأساسية والضرورية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، حيث يوجد بها ثروات تعدنيّة وحاصلات زراعيّة وأراضي قابلة للاستصلاح والعديد من الأراضي لإقامة مصانع، وحيث يوجد قطعة أرض مساحتها (430) فدان ملك شركة السكر غير مستغلة ومحاطة بسور كامل ولا توجد أي تعديات عليها، الأمر الذى يتطلب استغلال هذه المساحة لتدشين مجمع مصانع وكمشروع استثمارى اقتصادى خدمى يساعد في إنعاش الحالة الاقتصادية وفى نفس الوقت سيوفّر 2500 فرصة عمل للشباب.

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