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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الإسكان يتابع موقف تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:37 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
أحمد أبو المحاسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقًا"، ومخطط استخدامات الأراضى المحيطة بالمحور.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، كما تم استعراض مخطط استخدامات الأراضى الشاغرة والمكتسبة على جانبى المحور، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التشديد على منع النمو العشوائى على جانبى المحور، وعدم السماح بالتعدى على الأراضى المحيطة به، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضى، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح الوزير أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.

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