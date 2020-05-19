طلب إحاطة بشأن مسابقة الـ500 معلم فى مطروح

تقدم النائب سليمان فضل العُميري بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مسابقة الـ500 معلم بمحافظة مطروح، وعدم تثبيتهم على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات منذ بداية استلامهم أعمالهم حتى الآن.وقال عضو مجلس النواب، إن المشكلة تعود إلى وقت مسابقة الـ30 ألف معلم، تم الاتفاق على إجراء مسابقة محلية فى المحافظة لـ500 معلم لسد العجز فى المنظومة العلميّة، لكن لم يتم تثبيت هؤلاء المعلمين حتى هذه اللحظة، ما يعنى عدم استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية.وطالب عضو مجلس النواب بحث أزمة هؤلاء المعلمين وتثبيتهم سريعا، خاصة أن المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف كلا من الطالب والمعلم والمناهج والبنية التحتية، وهذا يعني أن المعلم محور أساسي في المنظومة التعليمية الجديدة، وبالتالى استقرار أوضاع المعلمين المادية والمعنوية تنعكس على المنظومة الجديدة المستهدفة.