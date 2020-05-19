لليوم الثالث.. الوادي الجديد بلا كورونا

أعلنت لجنة متابعة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، عدم تسجيل أي حالات مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة لليوم الثالث على التوالي، وتعافي حالة جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 24 حالة حتى الآن، بعد تحول نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية وتماثلهما للشفاء ومغادرة مستشفى العزل وفي طريقها إلى المحافظة، فضلا عن خروج 7 حالات أخرى من العزل ومتابعتها من خلال الفريق الطبي الوقائي بنزل المدينة الجامعية.وأكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، وفاة حالة واحدة لسيدة مسنة 70 سنة بقرية عزب القصر بمركز الداخلة، كانت مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي لأسباب صحية ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 5 حالات منذ بداية الأزمة.الفترة الماضية شهدت خروج أكثر من نصف الحالات المحولة إلى مستشفيات الحجر الصحى الإقليمية، ولم يتبق سوى 19 حالة بصحة جيدة وفي طريقها للشفاء والخروج بعد التأكد من خلوها من أعراض كورونا وسلبية نتائج التحليل بعد تلقي الرعاية الطبية الكاملة منذ وصولها إلى العزل.