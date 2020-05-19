كيف تُدار «الدقهلية» بعد إصابة محافظها بكورونا؟

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيقًا مستمرًا بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وجميع الملفات العاجلة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك.وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وكذا إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم.