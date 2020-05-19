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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية: لم أصافح المحافظ المصاب بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:29 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنَّه استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الأحد 10 مايو، في مقر الوزارة؛ لمتابعة وبحث عدد من الملفات.

وأضاف شعراوي أن الوزارة اتخذت خلال تلك الزيارة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من قياس درجة الحرارة المحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح أنه تمَّ أيضًا خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالأيدي طبقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وجميع المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى جميع المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأشار شعراوي إلى صرف كمامات للعاملين بالوزارة ومنع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة والتنبيه على جميع المحافظات باتخاذ الإجراءات نفسها بارتداء الكمامات للموظفين والمترددين واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات والمباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

وأعلن مساء أمس الإثنين عن إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد.

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