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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تقترب من 43 ألف وفاة بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:26 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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اقترب العدد الرسمي لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا من 43 ألف حالة وفقا لإحصاء لرويترز يعتمد على بيانات تشمل الحالات المشتبه بها وتؤكد أن المملكة المتحدة هي الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في أوروبا.

ورفعت الأرقام الجديدة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز عدد الوفيات إلى 42990 حالة على الأقل بحسب ما يُظهر إحصاء "رويترز" الذي اشتمل على بيانات منشورة سابقا من اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.

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