رئيس الوزراء الروسي يستأنف مهامه بعد إصابته كورونا

استأنف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مهامه بعد ثلاثة أسابيع من نقله إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق مرسوم صادر عن الكرملين اليوم الثلاثاء.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يأمر ميشوستين باستئناف مهامه المعتادة التي كان نائبه يتولاها منذ 30 أبريل، بينما كان رئيس الوزراء يخضع للعلاج.