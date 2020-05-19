رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 267867 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:22 ص
قمح
قمح
البحيرة معوض هويدى
طباعة
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توريد 267867 طن قمح محلي حتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ - في بيان له - إلى انتظام عمل لجان فرز واستلام القمح مع ثاني أيام شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهــزة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة في 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهي كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وأكد محافظ البحيرة أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسروقة، وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للأردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: لم نبلغ ذروة الموجة الحارة بعد

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

مفيد فوزي يتهرب من إجابة سؤال عن الشيخ الشعراوي

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

وزير التنمية المحلية: لم أصافح المحافظ المصاب بكورونا

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس فى الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

القومي لثقافة الطفل يواصل تقديم برامجه على «يوتيوب»

الشاعر البريطاني ليم سيساي يتحدث عن طفولته بـ«أبوظبي للكتاب»

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي