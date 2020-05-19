برلماني يشيد بعودة النشاط الرياضي في مصر

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد عودة النشاط الرياضى فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا فى مصر، وفتح مراكز الشباب خاصة وأن الشباب يعانى بشكل غير مباشر بسبب عدم ممارسته للرياضة.أشاد النائب بقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى منتصف يونيوبعد توقف نحو شهرين أو أكثر، بسبب فيروس كورونا، ووصفه بالقرار الحكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون، وأوضح أن قطاع كبير جدا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة لا يوجد دخل لهم إلا من خلال النشاط الرياضي، كما أن الرياضى سيكون لديه من الوعي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحته.وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي، مؤكدًا أن مباريات الدورى المصرى كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا بدون جمهور، مضيفًا أن الأبحاث الطبية أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم وبالتالي تفادي خطورة الإصابة بفيروس كورونا.