رئيس «مواد البناء»: ننتظر فترة «التعايش مع كورونا»

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن هناك حالة ركود في الأسواق تأثرًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء.وأضاف الزيني لـ«الدستور» أن أسعار الحديد سجلت سعر من ٩٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠ جنيه للمستهلك، فيما سجلت أسعار الأسمنت من ٧٥٠ جنيهًا إلى ٨٠٠ جنيه للمستهلك.وأوضح أن التجار ينتظرون بدء فترة «التعايش مع كورونا» عقب انتهاء عيد الفطر، والرجوع إلى العمل مرة أخرى بعد خسائر فادحة لحقت بهم في ظل توقف حركة البيع طول شهر رمضان.