حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أحمد قاسم، حملة، صباح اليوم الثلاثاء، لإزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بنطاق الحي.وأسفرت الحملة عن إزالة فروشات الباعة الجائلين بمحيط محطة الإرسال التلفزيوني، كما جرى إزالة عدد من الفتارين وأكشاك بيع السجائر غير المرخصة بالجزيرة الوسطى لشارعي أسوان وعبد الرحمن شكري، إضافة إلى إزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والمنتجات البلاستيكية أمام منطقتي الأمل وفاطمة الزهراء.كما جرى مصادرة عدد من مكبرات الصوت للباعة الجائلين بشوارع الحي، لتسببها في إزعاج المواطنين، بالإضافة إلى إزالة عدد من البردورات المستخدمة في تثبيت عربات الباعة الجائلين والشماسي.