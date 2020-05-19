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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها.. والألمانية تتفوق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:07 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد خطط تحفيز جديدة من الاتحاد الأوروبي عززت الآمال بتعاف اقتصادي أسرع خطى من الانكماش الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16 بالمئة وقادت الأسهم الألمانية المكاسب بصعود 0.9 بالمئة.

وصعدت أسهم منطقة اليورو 0.4 بالمئة بعد اقتراح فرنسا وألمانيا أمس الاثنين إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 500 مليار يورو يقدم منحا للمناطق والقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

وعزز ذلك المعنويات بعدما سجل ستوكس 600 أفضل أداء منذ 24 مارس في الجلسة السابقة عقب تقرير مشجع عن لقاح محتمل لكوفيد-19 إلى جانب تخفيف إجراءات العزل العام في عدة دول.

وارتفع سهم تيسينكروب الألمانية الصناعية 6.2 بالمئة بعد إعلان الشركة التي تمر بمصاعب أنها تبحث عن شركاء لأنشطة الصلب والسفن الحربية.

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