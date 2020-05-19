إحالة 3 متهمين سرقوا مليون جنيه في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين بسرقة مليون جنيه، ومشغولات ذهبية، من داخل خزينة شقة صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات.وتبين من التحقيقات تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من "خ. إ"، صاحب شركة، مفادها أنه أثناء توجهه إلى منزل أحد أقاربه للإفطار معه، وفور عودته اكتشف وجود كسر في باب الشقة.بفحص الخزينة تبين سرقة مبلغ مالي مليون جنيه مصري و860 دولارا ومشغولات ذهبية.على الفور انتقلت قوة أمنية، بقيادة النقيبين محمود سعداوي، أحمد فتحي، معاوني مباحث قسم شرطة حلوان، لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة.وتبين أن الخزينة مفتوحة بواسطة "صاروخ" وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع السرقة وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ن. ح"، عاطل، "إ. س"، عاطل، ويقيمان بمنطقة عزبة الوالدة.عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترفا بارتكاب الواقعة والتخفي في زي سيدات منتقبات أثناء تنفيذهما الجريمة.وأرشدا عن مكان المسروقات لدي شريكهما سيئ النية، ويدعى "ح. خ"، وأمكن ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات بالكامل.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.