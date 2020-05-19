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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6 قطاعات تدفع بورصة دبي لمواصلة الصعود

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 ص
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران
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واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي، ارتفاعه لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع - ولليوم الثاني على التوالي، بنسبة 0.49% رابحًا 9.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1929.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول 88.1 مليون سهم محققة ما قيمته 105.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1863 صفقة لـ29 سهمًا، وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، وارتفع 15 سهمًا ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.30%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 3.9 مليون ورقة بقيمة 34.3 مليون درهم.


وفي سياق متصل، أعلنت شركة داماك العقارية دبي، عن اجتماع مجلس الإدارة في يوم الخميس الموافق 21 مايو عند الساعة الثانية عصرًا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي وضم مناقشة وإقرار البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس لعام 2020، وأي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الخميس الموافق 21 مايو، في تمام الساعة الثانية عصرًا عن بُعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، حيث سيتم مراجعة واعتماد البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، ومناقشة مسائل الأعمال الاعتيادية الأخرى.

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