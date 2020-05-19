42 % زيادة فى العمالة الأجنبية بالقطاع الحكومى والعام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام إلى 1388 أجنبيا (منهم 1233 ذكور بنسبة 88.8%، 155 إناث بنسبة 11.2% ) عام 2019 مقابل 975 أجنبيا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4٪ ويرجع ذلك لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومى والقطاع العام الأعمال العام عام 2019 حيث بلغ 824 أجنبيا بنسبة 59.4٪، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 265 أجنبيا بنسبة 19.1٪. بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلـغ عددهم 27 أجنبيا بنسبة 1.9٪.ويمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 1001 أجنبي بنسبة 72.1٪، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 234 أجنبي بنسبة 16.9٪.ويمثل الإخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 916 أجنبيا بنسبة 66.0٪، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 307 أجانب بنسبة 22.1٪، يليها الفنيون ومساعدو الإخصائيين حيث بلغ عددهم 125 أجنبيا بنسبة 9٪ من إجمالي عدد الأجانب 50.9٪ من إجمالي العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام الأعمال العام لعام 2019.كما يمثل العاملون الأجانب بالقطاع العام الأعمال العام العدد الأكبر حيث بلغ عددهم 707 أجانب بنسبة 50.9 ٪ (معظمهم يعملون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 521 أجنبيا بنسبة 37.5 ٪ (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس).