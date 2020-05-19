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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تستدعي دبلوماسيا يابانيا بشأن جزر دوكدو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:56 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا يابانيا كبيرا؛ لتقديم احتجاج بعد أن جددت اليابان ادعاءاتها بملكية جزر (دوكدو) الواقعة في أقصى شرق كوريا في أحدث تقرير دبلوماسي سنوي لها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن كيم جونج-هان، المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية في (سول) استدعي هيروهيسا سوما، وهو مسئول كبير في السفارة اليابانية في (سول) للتعبير عن الأسف إزاء محتوى التقرير الدبلوماسي وحث (طوكيو) على التراجع عن الادعاءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كيم إن- تشول : "نحتج بشدة على أن اليابان جددت مطالبها الإقليمية غير العادلة تجاه جزر (دوكدو) ، حيث إنها أراضينا المتأصلة تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، ونحث على التراجع الفوري عن المطالبات".

وأضاف "نوضح مرة أخرى أن ادعاءات الحكومة اليابانية لا يمكن أن تؤثر بأي شكل من الأشكال على سيادتنا على جزر (دوكدو) وسنعمل بصرامة ضد أي استفزاز على الجزر".

وتأتي مطالبة اليابان الأخيرة بجزر (دوكدو) في ظل استمرار برودة العلاقات الثنائية بعد شهور من الخلاف الناشئ عن القضايا المعلقة في زمن الحرب، بما في ذلك قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين.. وكانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني في الفترة من 1910 إلى 1945.

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