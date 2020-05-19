الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة وسط شهية للمخاطرة بفضل لقاح محتمل

تخلى الذهب عن مكاسبه المبكرة اليوم الثلاثاء، ليجري تداوله دون تغير يذكر دون ذروة سبع سنوات ونصف التي سجلها في الجلسة السابقة، مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد-19.وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1731.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 0.5 % في وقت سابق من اليوم بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية.ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1733.30 دولار.وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية إنه رغم أنباء لقاح فيروس كورونا المحتمل والتي أوقدت النار في مراجل سوق الأسهم، فإن الذهب سيظل يلقى إقبالا عاليا نسبيا نظرا لإنفاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "الضخم للغاية".وارتفع البلاديوم 0.7 % إلى 2026.88 دولار للأوقية، بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمائة خلال تعاملات أمس الاثنين.وهبط البلاتين 0.4 % مسجلا 814.67 دولار، وانخفضت الفضة 0.7 % إلى 17.05 دولار للأوقية.