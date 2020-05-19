ارتفاع إصابات كورونا في باكستان لـ43966

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان ارتفع إلى 43966 حالة، بعد الاعلان عن تسجيل 1841 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفادت صحيفة "ذا نيشن" الإخبارية الباكستانية بأن هناك 12489 شخصًا تعافوا من الفيروس حتى الآن، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 939 بعد تسجيل 36 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وكانت باكستان أعلنت مؤخرًا عن خطط لرفع كل القيود تقريبًا المرتبطة بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، باستثناء الحظر المفروض على وسائل النقل العام، رغم الزيادة في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة.