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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحري عن 5 متهمين خرقوا حظر التجوال في حدائق القبة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:23 ص
حظر التجوال
حظر التجوال
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحجز 5 أشخاص متورطين في خرق حظر التجوال، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث في منطقة حدائق القبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة قد تمكنت من القبض على 5 أشخاص بتهمة خرق حظر التجوال، والتواجد ليلًا عقب منتصف الليل في الشوارع والطرقات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم لتطبيق قرار الحظر بعد التاسعة مساء، حيث تمكنت من ضبط 5 أشخاص أثناء خروجهم، واخترقوا بذلك حظر التجوال، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وهناك أصدرت قرارها السابق بالتحري عنهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وحظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة من الساعة الـ9 مساءً حتى 6 صباحًا، وفرض غرامات مالية تصل إلى 5000 جنيه للمتهمين بخرق قوانين الحظر ومخالفة القانون، كما أن هناك عقوبات مشددة تصل للحبس 6 أشهر إذا كان هناك تعمد خرق القوانين أو البلطجة والاستهتزاء بها.

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