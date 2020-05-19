إسرائيل تُلغي فرض الكمامات في المدارس والأماكن العامة بسبب الحر

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية قرارًا يتم بموجبه إلغاء فرض ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية والأماكن العامة حتى نهاية هذا الأسبوع بسبب موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد.ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فقد تم استثناء الأماكن التي يحتشد فيها السكان وتكون مركزًا للتجمهر.وقال وزير الصحة الجديد يولي أدلشتاين "إن موجة الحر قد تكون خطيرة، وفي ضوء التوصيات، قررت إلغاء ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية والأماكن العامة شريطة عدم وجود تجمهر".وحتى الليلة الماضية، سجلت إسرائيل 16643 إصابة بكورونا و276 حالة وفاة، وتماثل 13253 من المصابين للشفاء.