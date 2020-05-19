خروج 10 متعافين جدد من «أبوقير» بالإسكندرية

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 10 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع عدد حالات الشفاء والخروج إلى 315 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.وقال الدكتور عمرو سلامة، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبو قير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 10 حالات جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبو قير تجاوزت الـ 60% بعد قضاء فترة النقاهة.وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، نائب المدير الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبو قير شرق المحافظة، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلهم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الحصيلة المحول إلى حجر أبو قير 367 حالة "نقاهة".يذكر أن مقر العزل الصحي بالمدينة الشبابية، يستقبل الحالات المستقرة والتي تحولت نتائج فحوصاتهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية، وأن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية، يخضعون إلى برنامج علاج مختلف، يتضمن أنشطة رياضية بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة.