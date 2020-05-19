تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا ولا وفيات

قال مسئول رفيع، إن تايلاند أكدت، اليوم الثلاثاء، ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3033.وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد- 19" في إفادة يومية، إن الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب في إقليم متاخم لماليزيا.وسجلت تايلاند 56 حالة وفاة منذ بدء التفشي في يناير في حين تعافى 2857 مريضًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.