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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا ولا وفيات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسئول رفيع، إن تايلاند أكدت، اليوم الثلاثاء، ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكن دون وفيات أخرى، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3033.

وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد- 19" في إفادة يومية، إن الحالتين الجديدتين كانتا في الجنوب في إقليم متاخم لماليزيا.

وسجلت تايلاند 56 حالة وفاة منذ بدء التفشي في يناير في حين تعافى 2857 مريضًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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