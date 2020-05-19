رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التنمية الأفريقى»: التجارة البنية والتحفيز يخففان آثار كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:47 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال أ،ن التجارة والتحفيز ضروريان لامتصاص الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) ولتحقيق مرونة بالاقتصادات الأفريقية مستقبلا.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة افتراضية انعقدت بعنوان "الاستجابة متعددة الأطراف لفيروس كوفيد 19" وضمت وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية والرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية أدماسو تاديسي، وتركزت المناقشات على تأثيرات (كورونا) على أفريقيا، وكيفية مساعدة القارة على العودة سريعا لما قبل الأزمة.

وبحسب تقرير نشر عبر موقع البنك، استعرض خالد شريف عددا من المعوقات التي تحول دون مرونة الاقتصاد في أفريقيا ازاء الجائحة، بما في ذلك اعتماد القارة الكبير على تصدير السلع، ونقص شبكات الحماية الاجتماعية، والحاجة الماسة لاستيراد المواد الغذائية ومحدودية القاعدة الضريبية التي تعتمد عليها الحكومات كمصدر للدخل.

وأشار إلى أنه كان من شأن تلك العوامل تعميق التأثير الاقتصادي للجائحة، لينخفض احتياطي النقد الأجنبي، ويقود إلى انحدار التصنيفات الائتمانية السيادية لنيجيريا وأنجولا وبعض الدول الأفريقية الأخرى.

من جهته، استبعد وامكيلي ميني الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية مجددا بدء التداول بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في الموعد المحدد في الأول من يوليو المقبل، متوقعا أن يتأخر ذلك نظرا للظروف الحالية.

ومع ذلك، رأى أن مجرد قيام وتشغيل منطقة التجارة الحرة، سيمثل محفزا للقارة، ولابد من الحصول على حزمة التحفيز لسريان هذا الاتفاق.. ولدفع التجارة البينية الأفريقية، ولتهيئة أنفسنا للنمو على أساس سنوي بموجب هذا الاتفاق التجاري".

بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التجارة والتنمية أمادوسو تاديسي إن هناك قطاعات أقل تأثرا من غيرها، مثل قطاع الزراعة مازال يسير بشكل جيد، فمنذ يناير 2020 وحتى الآن قمنا بتمويل واردات الأسمدة بقيمة نصف مليار دولار".

واتفق تاديسي مع المشاركين بشأن كون التجارة الحرة هي مفتاح الإسراع بالنمو في أفريقيا.. قائلا "بينما نتقدم إلى الأمام، سنرى الطلب الكلي عبر الحدود وهو يكتسب زخما، وسنقوم بدور التحفيز".. موضحا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

ودعا للمضي قدما نحو الإجراءات المكملة لدعم التصنيع والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة.

موضوعات متعلقة

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

«الأرصاد»: لم نبلغ ذروة الموجة الحارة بعد

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

الصين: لقاح كورونا سيكون متاحًا عالميًا بتكلفة محدودة

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس في الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب