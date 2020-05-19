أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

أعلنت السلطات اليونانية عن خطة لإنشاء منطقة للمشاة في العاصمة أثينا تمتد حوالي سبعة كيلومترات، ما سيسمح للناس بالسير عبر كنوزها الأثرية، مع مشروع يسمى "ممشى أثينا العظيم".تمت الموافقة على المشروع من قبل حكومة المدينة، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2022، مع نظام معقد لتحويل المناطق المفتوحة حاليًا لحركة المرور إلى مناطق للمشاة.ومن المقرر أن يبدأ العمل الأولي في شهر يونيو القادم في المدينة التي تتميز بواحدة من حركات المرور الأكثر فوضوية في أوروبا.وقال عمدة أثينا كوستاس باكويانيس -أصغر عمدة في تاريخ العاصمة اليونانية- إن العديد من المدن في هذه الفترة اتخذت إجراءات لمواجهة وباء كورونا، "من لندن إلى برلين إلى بوجوتا".وقال باكويانيس: "نريد جميعًا المزيد من الأماكن العامة للحفاظ على التباعد الاجتماعي وإعطاء الأولوية لأولئك الذين يمشون وركوب الدراجات ووسائل النقل الجديدة لحماية الصحة العامة والبيئة، وعدم السماح للغزو بالشوارع مرة أخرى بواسطة السيارات".وقالت الصحافة اليونانية، إن "المسيرة الكبرى في أثينا" تقوم على خطة التنقل الحضري التي وضعتها جامعة أثينا، وتتوقع تحويل منطقة بلاكا المركزية وبعض الشوارع الأخرى في وسط المدينة إلى مناطق للمشاة خالية من السيارات.ويعد الهدف النهائي هو خلق واحدة من أكثر المسيرات الحضرية سحرًا في أوروبا، لكل من الأثينيين والسياح الذين سيعودون لملء العاصمة بعد انتهاء الوباء.