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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيجيريا تعتقل «قسا» أقام حفل زفاف بالكنيسة وتطارد الضيوف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:22 ص
جريدة الدستور
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ألقت السلطات النيجيرية القبض على قس في مدينة كالابار بجنوب نيجيريا لخرقه قواعد الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بإجراء حفل زفاف في كنيسته.

واعتقل القس من قبل أعضاء فرقة العمل ضد كورونا بولاية كروس ريفر الذين كانوا في دورية حيث اشتبهوا بعد رؤية عدد غير معتاد من المركبات المتوقفة أمام الكنيسة.

وحاول الضيوف أن يلوذوا بالفرار أثناء المداهمة.

وقال بوتريت بيرسون، قائد فريق الدوريات، "كنا نقوم بدوريات لمعرفة مستوى الامتثال عندما لاحظنا سيارات متوقفة وكان لي أن أتساءل من أين أتت السيارات".

وأضاف أنه عندما دخل فريقه الكنيسة، وجدوا أكثر من 300 شخص تجمعوا، في انتهاك للمبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية في الولاية.

وتعد الولاية واحدة من اثنتين فقط في نيجيريا لم تسجل أي حالة من حالات الإصابة بفيروسات كورونا، وقد حظرت السلطات التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص، وكانت الولاية أيضًا واحدة من أوائل الولايات في نيجيريا التي جعلت أقنعة الوجه إلزامية في الأماكن العامة.

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