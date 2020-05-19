الصين تحث على تسوية سياسية للأزمة السورية

حث القائم بأعمال نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ياو شاو جون" أطراف الصراع في سوريا، على الاشتراك في حوار بناء للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة التي تمر بها البلاد.وقال جون، في كلمة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء، إن بكين تولي أهمية كبيرة للدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، بشأن وقف إطلاق النار في البلاد، وتحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة، وخفض حدة الوضع، والتعاون في مكافحة مرض (كوفيد-19).وأضاف أن هناك فرصة لتعزيز حوار شامل وخلق بيئة ملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية، وأنه يتعين على الأطراف السورية الاستمرار في التعاون البناء مع بعضها البعض، ومواصلة الحوار في إطار اللجنة الدستورية.وأكد أن السوريين يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم، دون تدخل أجنبي، وأنه ينبغي احترام وحماية سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.