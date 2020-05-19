رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صحف اليوم تبرز اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:56 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
طباعة
حازت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء التي أبرزت أيضًا توجيه الرئيس للحكومة بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات؛ لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء وتقديم الدعم للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا.

كما اهتمت الصحف بتأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وتابعت الصحف استعراض رئيس مجلس الوزراء آخر تطورات أعمال صندوق (مصر السيادي) وخطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة خاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

برلمانيًا، سلطت الصحف الضوء على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد إيقاف العمل بالقانون الخاص ضريبة الأطيان لمده عامين، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين.

اقتصاديًا، نقلت الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط، برئاسة مصر، عبر الفيديو كونفرانس.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لمتابعة نشاط الرئيس السيسي، حيث عقد اجتماعًا مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة الهندسية وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربًا عن تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس السيسي اطلع- خلال الاجتماع- على الأوضاع الأمنية في جميع الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء والمنطقة الغربية.

وفي شأن رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي وجه- خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار- بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات، وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين، وتقديم الدعم للتجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الصحيفة- نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي- أن الاجتماع تناول عددًا من محاور تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية المتعلقة بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، وذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلًا عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أمنيًا، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقد اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وجرى التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية في مواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

ونقلت الصحيفة تأكيد وزير الداخلية على تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة، لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتكثيف الانتشار الأمني وغلق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات والمراسي النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين.

إلى ذلك تابعت صحيفة (الأهرام) اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث استعرض مدبولي آخر تطورات أعمال صندوق (مصر السيادي) وخطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة خاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية في ظل تداعيات فيروس كورونا، وتشمل الخدمات الصحية المتنوعة ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارتي النقل والكهرباء.

وفي نشاط حكومي ثان، نقلت الصحيفة عن مدبولي القول- خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الثانية حول الموقف الاقتصادي ما بعد كورونا- إن هناك توجهًا عالميًا نحو تطبيق فكرة التعايش مع فيروس كورونا الذي سيكون متوطنًا ومستمرًا معنا لفترة زمنية غير محددة، مضيفًا: جميع الأطباء والخبراء من القطاع الصحي يرون أن الفيروس سيظل منتشرًا بصفة دائمة، وأنه يجب علينا- وفق ذلك- أن نتعايش معه، وبالتالي يجب أن نلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق علاقات مصر الخارجية، نقلت صحيفة (الأخبار) عن وزير الخارجية سامح شكري تأكيده- خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته النرويجية إين إريكسن سوريد- تطلع مصر لتطوير العلاقات المتميزة مع النرويج.

وأشارت الصحيفة إلى أن شكري أكد تقدير القاهرة لمسار علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وأهمية البناء على ما شاهدته تلك العلاقات خلال الأعوام الماضية من تطوير مستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأضافت الصحيفة- نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ- أن الوزيرين بحثا مجمل الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية على ضوء أهمية تحقيق حل شامل وعادل عبر دعم كل المساعي الرامية لاستعادة زخم العملية السياسية، والتصدي لأي إجراءات أحادية تقوض فرص التواصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين.

برلمانيًا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب وافق- خلال جلسته العامة أمس- على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان لمدة عامين، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب وافق- أيضًا- على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل.

اقتصاديًا، تابعت صحيفة (الجمهورية) الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط، برئاسة مصر، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

وأضافت الصحيفة أن وزارة البترول قالت- في بيان أمس- إن أنشطة المنتدى استمرت بفاعلية نتيجة للزخم الذي تحقق الفترة الماضية، لا سيما الظروف الحالية وتداعياتها على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها صناعة البترول والغاز، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية عززت الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين كل الأطراف لمواجهة التحديات الجديدة، وهو ما يتوافق مع الأهداف الرئيسية للمنتدى من تكوين منصة للحوار وصياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات المنطقة من احتياطيات الغاز والبنية الأساسية، وإنشاء سوق إقليمية مستدامة للغاز لصالح شعوب المنطقة.

موضوعات متعلقة

الصين تبنى أكبر مصنع فى العالم لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

82 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس في الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب