«المسمارى» يحذر من خداع وتأويل قنوات الإخوان الإرهابية

حذر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، صباح اليوم، من التأويل والتأليف والتحريف الذي اطلقته قنوات الإخوان الإرهابية وصفحات المليشيات عن مزاعم ما أسموه بـ"الإنسحاب الكلي من طرابلس"، حسب وصفهم، حتى بلغ بهم ترويج تراهات عن انسحابات وهمية إلى ترهونة الوفاء بل وإلى ما بعدها.وجدد المسماري، في بيان له، أن ماجاء ذكره في المؤتمر الذي عقد قبل ساعتين، لا يحتوي أي إشارة لانسحاب من طرابلس، بل إنه إعادة توزيع قوات وتموضع في المحاور القتالية، مع فك الاشتباك ببعض الأحياء السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر، أي أنه أمر عملياتي تنظيمي بحت في نقاط محددة داخل نطاق العمليات.وختم "المسماري" بيانه بالقول: "لا تستمعوا لأبواقهم التي تحاول عابثة بث روح الانهزام فيكم من خلال التأويل والتزييف والتلاعب بالمصطلحات، وها نحن نؤكد مجددًا بكل عزم وإصرار وثقة خالصة أن القوات المسلحة عازمة على استكمال مشوراها الذي بدأته حتى النهاية".