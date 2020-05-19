ترامب يُهدد بتجميد التمويل لمنظمة الصحة العالمية بصفة دائمة
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:18 ص
وكالاتطباعة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية على نحو دائم وإعادة النظرفي عضوية الولايات المتحدة بها.
وأبلغ ترامب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة: "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يومًا القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائمًا".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأبلغ ترامب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في رسالة: "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يومًا القادمة فإن التجميد المؤقت للتمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمنظمة سيصبح دائمًا".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.