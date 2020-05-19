وصول مئات المصريين العالقين بالرياض وعمان إلى مطار مرسى علم.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة مصر للطيران، قادمتين من دولتي الأردن والسعودية، لنقل المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى بلادهم، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم قرار الحكومة المصرية بإغلاق الموانىء الجوية أمام حركة الطيران للتصدى للفيروس القاتل، وذلك وفقًا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية.وأعلنت سلطات مطار مرسى علم الدولي حالة الاستنفار والطوارىء القصوى، استعدادًا لاستقبال المصريين القادمن من الرياض وعمان، حيث سيتم الكشف الطبي عليهم مباشرة من جانب إدارة الحجر الصحي بالمطار، للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، وسيتم نقلهم مباشرة إلى مناطق العزل الطبي التي خصصتها الدولة لهم.