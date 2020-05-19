حريق هائل بمخزن أخشاب بزفتى فى الغربية (صور)

يحاول رجال قوات الحماية المدنية بالغربية، بمشاركة الأهالي في إخماد حريق هائل بمخزن أخشاب بقربة السملاوية، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، والذي نشب منذ قليل وشاهده الأهالي وحاولوا إخماده قبل استدعاء المطافئ والحماية المدنية.وأخطرت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية، اللواء محمود حمزة مدير الأمن، بتلقيها بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بقرية السملاوية، على طريق قرية العايشة، التابعتين لدائرة مركز شرطة زفتى.وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وجاري المحاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.