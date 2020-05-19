المسمارى: قاعدة الوطية ستحمل اسم بطل من أبطالها

أكد اللواء أركان حرب أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن قاعدة الوطية سوف تعود من جديد، ولكن دون وجود اسم ميليشاوي تكفيري متطرف أو تركي كما يشاع حاليًا.وقال "المسماري"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده فجر اليوم، إن القاعدة الجديدة سوف تحمل اسم من أسماء أبطالها الشهداء.وأضاف أن الجيش الليبي قام بهذه العملية من أجل تطهير وتحرير كامل الأراضي، وهي لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها أو الموت، لافتًا إلى أن هذا شعار كل عسكري وكل ليبي حر غيور على بلاده.وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية كانت تحارب الأتراك في معركة استمرت لشهور في قواعدهم التي كانت هنا وهناك، وأموال قطر الفاسدة في ليبيا، مؤكدًا أن كل هذا لم يكن يحدث إلا بقوة وعزة الجنود الأبطال، ولن تنقطع الحرب إلا بقطع قرن كل تكفيري ومتطرف يسعى إلى خراب البلاد.