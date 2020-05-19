«مصر للطيران» تسير 3 رحلات لنقل المصريين بالإمارات.. اليوم

تسير شركة "مصر للطيران" بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الثلاثاء، 3 رحلات جوية استثنائية متوجهة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، لنقل المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لتوجهيات القيادة السياسية.ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" 3 طائرات ذات الطرازات العريضة متوجهة إلى مطار أبوظبى الدولى بالإمارات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية، وفقا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.وعقب وصول الركاب العالقين إلى مطار القاهرة الدولى، سيتم الكشف عليهم عبر استخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية؛ للتأكد من عدم حلمهم الفيروس القاتل، ونقلهم مباشرة عبر أتوبيسات شركة فاين سلكش للسياحة إلى مناطق العزل الطبى التى خصصتها الدولة للمصرية القادمين من الخارج.