الجيش الليبى: سحب القوات من «الوطية» بدأ منذ شهور

وجه اللواء أركان حرب أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، التحية لكل شهداء بلاده الذين واجهوا الإرهاب الغاشم خلال الأسابيع الماضية.وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر عقده فجر اليوم الثلاثاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لديها تقديراتها ومنهج عملياتي سواء تعبوي أو استراتيجي تقوم به في كافة عملياتها الأخيرة.وأوضح أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية أصدر قرارًا بسحب القوات من قاعدة الوطية، وذلك بناء علي ما بها من أحداث، مشيرًا إلى أن سحب القوات من القاعدة ليس من الآن، ولكن بدأ منذ 3 أو 6 أشهر.وتابع: "قمنا بسحب إدارة القاعدة والمعدات الثقيلة التي قد تعيق عملية الانسحاب إلى أن صدر البارحة قرارًا بانسحاب الأفراد تحت غطاء جوي من قبل القوات المسلحة الليبية إلى نقطة ثانية من خلال عملية ناجحة أمنت سلامة جميع الأفراد الذين تواجدو فيها".