المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

أكد اللواء أركان حرب أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الليبية سوف ترد بقوة علي أي تصرف غاشم هدفه زعزعة الأمن بالمنطقة.وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد فجر اليوم، أن الجيش الليبي يعمل جاهدًا على الحفاظ على البلاد من أي خطر يواجهها من قبل الأتراك وغيرهم ممن أردوا سوء بالمنطقة من خلال مجموعة من العمليات الممنهجة والغارات العسكرية المدروسة، ومنها الغارات التي تم شنها على أهداف عسكرية بقاعدة الوطية.وتابع "المسماري"، أن الجيش الوطني الليبي يثق وبشدة في وعي الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الجيش سوف سيستخدم القوة ويقطع برأس كل تكفيري ومتطرف أراد ان يخطط سوءًا لزعزعة الأمن بالبلاد.