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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تبنى أكبر مصنع فى العالم لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت شبكة تليفزيون الصين الدولية بأنه في الوقت الذي يسابق فيه علماء العالم الزمن لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، أعلنت شركة صينية أنها بنت أكبر مصنع لإنتاج اللقاحات في العالم.

وقالت الشركة الصينية "CEFOC"، إن المصنع يمكن أن ينتج سنويًا 100 مليون جرعة.

وأضافت أن منشأة إنتاج بمستوى السلامة الحيوية 3 (BSL-3) جاهزة لإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة بمجرد إثبات أن أحدها آمن وفعال.


وأشارت شبكة تليفزيون الصين الدولية إلى أنه ووفقًا للمعايير العالمية، يتم استخدام منشأة إنتاج بمستوى السلامة الحيوية 3 (BSL-3) للعمل الذي يشمل الميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة وقاتلة عن طريق الاستنشاق، على سبيل المثال، أمراض الجهاز التنفسي مثل "السارس"، و"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، ويمكن القيام بهذا النوع من العمل في المرافق السريرية أو التشخيصية أو البحثية أو الإنتاجية.

وتأسست هذه الشركة في عام 1953، ولديها أكثر من 80 بالمائة من حصة السوق في بناء مرافق لشركات الطب الحيوي العالمية، كما تتضمن المشاريع التي قامت بها اللقاحات ومنتجات الدم والأجسام المضادة وعلاج الخلايا والأنسولين.

وأكدت الشبكة الإخبارية الصينية أن الانتهاء من المشروع يمثل ولادة أكبر ورشة عمل جديدة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا الجديد في العالم، بالإضافة إلى أن استكماله يسد أيضًا فجوة الأمن البيولوجي في مجال اللقاحات للوقاية من الأوبئة المحلية الرئيسية ومكافحتها، وإنه ذو أهمية كبيرة لتطوير الأدوية واللقاحات لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شبكة تليفزيون الصين الدولية أنه وبعد تفشي الوباء، قامت الصين بالبحث والتطوير وإنتاج اللقاحات الكاملة المعطلة ضد الفيروس على الفور.

وفي أحدث وثيقة مشروع لقاحات المرشحات "كوفيد- 19" التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في الـ11 مايو، دخل 8 مرشحين في التقييم السريري، مع 4 منها طورها باحثون صينيون، وكشف المطور الرئيسي تشين وي في الـ25 من أبريل لوسائل الإعلام الصينية أنه تم تلقيح 508 متطوعين خلال المرحلة الثانية، وهم الآن تحت الملاحظة، مضيفًا أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، سيتم الإعلان عن النتائج في شهر مايو".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية في الشهر الماضي، يحتاج تطوير لقاح "كوفيد- 19" إلى فترة ما بين 12 و18 شهرًا على الأقل، ولكن الدكتور قاو فو، رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صرح بأن لقاحًا قد يكون جاهزًا للاستخدام في حالات الطوارئ بحلول سبتمبر، وسيتم إعطاء الدفعة الأولى للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

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