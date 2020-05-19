انخفاض عدد الوفيات اليومية بكورونا فى الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات لديها إلى 90 ألفًا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء "كوفيد-19"، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب.وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرّها بالتيمور، أنّ أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.أما من حيث نسبة توزّع الوفيات على الولايات، فقد تبوّأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجّلت لوحدها حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.ووفقًا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس، يتوقّع أن تسجّل الولايات المتّحدة 112 ألف وفاة بـ"كوفيد-19" بحلول السادس من يونيو.والإثنين، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا، ضاربًا بذلك عرض الحائط توصيات السلطات الصحية الأمريكية التي حذّرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاحه في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.