رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:04 ص
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية: حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على الشمال، مائل للحرارة ليلًا على الجنوب.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 35 24
وادي النطرون 41 24
طنطا 41 28
شبين الكوم 41 28
دمنهور 37 25
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 33 22
سيوة 42 22
بورسعيد 32 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 38 23
رفح 37 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 26
بني سويف 42 27
المنيا 43 28
أسيوط 43 25
سوهاج 43 29
قنا 43 29
الأقصر 43 29
اسوان 43 30
إدفو 44 28
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 43 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
رأس حدربة 35 29

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

الصين: لقاح كورونا سيكون متاحًا عالميًا بتكلفة محدودة

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس في الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب