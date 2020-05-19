الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية: حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على الشمال، مائل للحرارة ليلًا على الجنوب.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 42 29الإسكندرية 35 24وادي النطرون 41 24طنطا 41 28شبين الكوم 41 28دمنهور 37 25بلطيم 34 24مطروح 30 20السلوم 33 22سيوة 42 22بورسعيد 32 24دمياط 33 24الزقازيق 41 25المنصورة 40 24الإسماعيلية 42 23السويس 41 24العريش 38 23رفح 37 22راس سدر 41 25نخل 40 20نويبع 39 27طابا 39 26كاترين 33 20الطور 40 27شرم الشيخ 37 28الغردقة 38 27مرسى علم 39 27الفيوم 42 26بني سويف 42 27المنيا 43 28أسيوط 43 25سوهاج 43 29قنا 43 29الأقصر 43 29اسوان 43 30إدفو 44 28أبو سمبل 42 28الوادي الجديد 43 24شلاتين 39 28أبو رماد 36 28حلايب 36 29رأس حدربة 35 29