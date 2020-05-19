الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 42 درجة
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:04 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة، بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
وعلى السواحل الشمالية: حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.
وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على الشمال، مائل للحرارة ليلًا على الجنوب.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 35 24
وادي النطرون 41 24
طنطا 41 28
شبين الكوم 41 28
دمنهور 37 25
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 33 22
سيوة 42 22
بورسعيد 32 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 38 23
رفح 37 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 26
بني سويف 42 27
المنيا 43 28
أسيوط 43 25
سوهاج 43 29
قنا 43 29
الأقصر 43 29
اسوان 43 30
إدفو 44 28
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 43 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
رأس حدربة 35 29
وعلى السواحل الشمالية: حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.
وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على الشمال، مائل للحرارة ليلًا على الجنوب.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 35 24
وادي النطرون 41 24
طنطا 41 28
شبين الكوم 41 28
دمنهور 37 25
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 33 22
سيوة 42 22
بورسعيد 32 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 38 23
رفح 37 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 39 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 26
بني سويف 42 27
المنيا 43 28
أسيوط 43 25
سوهاج 43 29
قنا 43 29
الأقصر 43 29
اسوان 43 30
إدفو 44 28
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 43 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
رأس حدربة 35 29