بلغاريا تعيد فتح مراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية

أعادت بلغاريا فتح مراكزالتسوق وصالات اللياقة البدنية بعد شهرين من الإغلاق الإلزامي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم اتخاذ تدابير صارمة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، ويجب على العملاءارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، ولا يسمح لأكثر من أربعة أشخاص بركوب المصعد الكهربائي مرة واحدة، وحاولت الكثير من المتاجر جذب الزبائن بعروض ترويجية خاصة.وسيجري الإبقاء على إغلاق المطاعم والمقاهي الموجودة في أماكن مغلقة داخل مراكز التسوق.وفي صالات اللياقة البدنية، يُسمح فقط لمجموعات يصل عددها إلى عشرة أشخاص بالتدريب معًا، شريطة أن يبعد كل شخص عن الآخر مسافة أربعة أمتار مربعة.وأعادت السلطات فتح الحانات والمطاعم بالأماكن المفتوحة، والمتاحف والمكتبات ودور السينما، وعلى ساحل البحر الأسود، أعيد فتح الفنادق بالفعل للضيوف المحليين.وسجلت البلاد، التي يقل تعداد سكانها عن 7 ملايين نسمة، 2235 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، و110 وفيات على الأقل، مع تعافي 612 شخصًا.