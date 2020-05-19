رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تعيد فتح مراكز التسوق وصالات اللياقة البدنية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:56 ص
فتح مراكزالتسوق
فتح مراكزالتسوق
وكالات
طباعة
أعادت بلغاريا فتح مراكزالتسوق وصالات اللياقة البدنية بعد شهرين من الإغلاق الإلزامي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم اتخاذ تدابير صارمة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، ويجب على العملاءارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، ولا يسمح لأكثر من أربعة أشخاص بركوب المصعد الكهربائي مرة واحدة، وحاولت الكثير من المتاجر جذب الزبائن بعروض ترويجية خاصة.

وسيجري الإبقاء على إغلاق المطاعم والمقاهي الموجودة في أماكن مغلقة داخل مراكز التسوق.

وفي صالات اللياقة البدنية، يُسمح فقط لمجموعات يصل عددها إلى عشرة أشخاص بالتدريب معًا، شريطة أن يبعد كل شخص عن الآخر مسافة أربعة أمتار مربعة.

وأعادت السلطات فتح الحانات والمطاعم بالأماكن المفتوحة، والمتاحف والمكتبات ودور السينما، وعلى ساحل البحر الأسود، أعيد فتح الفنادق بالفعل للضيوف المحليين.

وسجلت البلاد، التي يقل تعداد سكانها عن 7 ملايين نسمة، 2235 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، و110 وفيات على الأقل، مع تعافي 612 شخصًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

الصحة: 15 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

«الأرصاد»: لم نبلغ ذروة الموجة الحارة بعد

الصور

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

image description

ملك عماد.. فتاة الباليه المنزلي

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

لماذا أصر «بدرخان» على إفطار وداد حمدي في رمضان؟

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

دعمًا لمبادرة "لو تقدر تساعد ساعد".. حملة لتوزيع وجبات إفطار على أبطال الجيش الأبيض

اكتشاف مقابر يعود تاريخها لأكثر من 1200 سنة شمالي الصين

انقراض الأنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

الرافدين تُصدر رواية «مكان اسمه كيمت» لـ نجم والي

«كنت اعتبرني أبو لهب».. لماذا غضب توفيق الدقن من العقاد؟

«الحاج على» يكشف تفاصيل اكتشاف مصاب بكورونا فى هيئة الكتاب

شكران مرتجى: أتمنى تجسيد دور أسيرة فلسطينية محررة