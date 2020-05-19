المحكمة العليا فى السلفادور تقضى بتعليق حالة الطوارئ

قضت المحكمة العليا في السلفادور، بتعليق فوري لسريان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس نجيب أبو كيلة لمنع انتشار فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس"، جاء هذا الحكم في أعقاب قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ 30 يومًا السبت الماضي دون موافقة الكونجرس.وتقضي حالة الطوارئ بتطبيق إغلاق صارم في البلاد، بما في ذلك إغلاق المدارس وحظر التنقل في بعض المناطق.وأعرب مسؤولون في البلاد عن مخاوفهم من استمرار فيروس كورونا بالتفشي، حيث سجل البلد الصغير 1338 حالة إصابة بالفيروس و30 حالة وفاة بسببه.