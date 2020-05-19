ترامب: كنت أنوى تقليص تمويل «الصحة العالمية» 10 أضعاف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان ينظر في تقليص التمويل الأمريكي السنوي لمنظمة الصحة العالمية من 450 مليون دولار حاليا إلى 40 مليون دولار.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، أنه كان يدرس إمكانية تقليص المبلغ المقدم للمنظمة إلى نفس ما تقدمه الصين تقريبا، مشيرا إلى أن بكين تقدم للمنظمة 38 مليون دولار في السنة.وأضاف أنه تراجع عن هذا القرار "لأن البعض اعتبروا أنه كثير للغاية".وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعد رسالة إلى منظمة الصحة العالمية بشأن تقليص التمويل ليكون على ذات المستوى مع التمويل الصيني.وأعلن ترامب يوم 14 أبريل الماضي عن تعليق تمويل المنظمة، متهما اياها بالانحياز للصين وإخفاء معلومات عن فيروس كورونا وسوء إدارة الأزمة التي تسبب بها الفيروس.