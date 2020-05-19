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عالم

مدن صينية تتراجع عن إعادة الفتح خوفًا من «موجة ثانية»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:27 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عاد نحو 108 ملايين شخص في المنطقة الشمالية الشرقية للصين إلى الإغلاق من جديد، حيث تسببت الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا المستجد في حدوث تراجع في انتقال البلاد إلى وضعها الطبيعي.

وفي تراجع مفاجئ عن عملية إعادة الفتح التي تتم حاليا في أنحاء الصين، قطعت مدن في إقليم جيلين، على سبيل المثال، خدمات النقل بواسطة القطارات والحافلات، وقامت بغلق المدارس وعزلت عشرات الآلاف من المواطنين، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج".

وتسببت الإجراءات الصارمة في إصابة الكثير من المواطنين بحالة من الرعب، بعد أن كانوا قد اعتقدوا أن الفترة الأسوأ من تفشي الوباء في البلاد قد انتهت.

ويعكس رد الفعل السريع والقوي في الصين مدى الخوف من انتشار موجة ثانية من الإصابات، بعد أن تمكنت البلاد من السيطرة على انتشار الفيروس مقابل دفع تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة.

كما يعتبر رد الفعل علامة على مدى هشاشة عملية إعادة الفتح في الصين وفي دول أخرى، حيث أن مجرد وجود تلميح إلى عودة حالات الإصابة من جديد قد يؤدي إلى عودة قرار الإغلاق الصارم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي، ارتفاعا من 5 حالات في اليوم السابق. ومن هذه الحالات سجل إقليم جيلين حالتين. ويخضع الإقليم حاليا لإجراءات عزل جزئية بسبب زيادة الإصابات.

كما بلغ عدد الحالات في جيلين 33 منذ ظهور أول إصابة في الموجة الحالية في السابع من مايو

وفي البر الرئيسي الصيني، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 82954 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633، كما سجلت الصين 18 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 12 حالة في اليوم السابق.

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